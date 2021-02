Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал об эпидобстановке в республике на оперативном совещании правительства.

За минувшие сутки выявлено 163 ковид-пациентов. С начала пандемии коронавирус подтвердился в 25 566 случаях. В настоящее время на стационарном лечении находятся 303 человека. В тяжелом состоянии пребывают 45 пациентов. Под амбулаторным наблюдением находятся 5 687 жителей республики. 19 368 человек выписали по выздоровлению, 54 — за прошедшие сутки. В Башкирии проведено 2 371 787 тестов на Covid-19.

