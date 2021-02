Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в республике

Сегодня, 6 февраля, оперштаб Башкирии сообщил о четырех смертях за минувшие сутки в Башкирии. По данным штаба, за последние 24 часа выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19. Из больниц республики выписаны после лечения 149 человек. Общее число инфицированных за весь период пандемии составило 25239 человек, вылечились 19211 человек.

