В Башкирии за минувшие сутки 164 человека заразились коронавирусом. Общее количество инфицированных достигло 25403 человека. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистическим данным, всего от опасного заболевания вылечились 19 314 человек. За минувшие сутки коронавирус побороли 103 пациента. Также за последний день сразу четыре пациента скончались от коронавируса. Напомним, накануне Минздрав представил не менее печальную статистику – четверо умерших, 166 зараженных.

