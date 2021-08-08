Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

По данным ведомства, в стационары Башкирии сейчас госпитализированы 653 человека, при этом 401 человек из них – это люди в возрасте 60+. Это лишний раз подтверждает, что пожилые люди находятся у группе особого риска при заражении коронавирусом.
Известно также, что из общего числа госпитализированных с ковидом пациентов 50 находятся в тяжелом положении, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В то же время на амбулаторном лечении находятся сейчас 2 663 человека. включая 1190 человек в возрасте 60+. У этой категории пациентов, как правило, болезнь протекает в более легкой форме или вообще бессимптомно.
Были выписаны за сутки из стационаров в связи с выздоровлением 27 человек.
За минувшие сутки также стало известно о 268 новых носителях Covid-19 и восьми случаях смерти пациентов с подтвержденным ковидом.