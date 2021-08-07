Разрушители мифов: ученые прокомментировали слухи о вакцинации от коронавируса

Разрушители мифов: ученые прокомментировали слухи о вакцинации от коронавируса
Разрушители мифов: ученые прокомментировали слухи о вакцинации от коронавируса
Вчера, 23:15ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Эксперты рассказали, в чем правы и неправы стереотипные мнения о вакцинации и коронавирусе.

В России привились от коронавируса 37 млн человек — почти четверть населения. Тем не менее эксперты отмечают, что информационной кампании о пользе прививок в стране так и не было, а противники вакцинации продолжают распространять невероятные теории о вирусе и вакцинах.

Так, согласно одной из теорий, 60% всех привитых ждет тромбоз — одна из самых горячих тем для так называемых антиваксеров. Ученые подеркивают, что ковид вызывает тромбозы, и человек может перенести его в легкой форме, и позднее получить его в качестве осложнения. По мнению молекулярного биолога, основательницы компании «Sendai Viralytics» Ольги Матвеевой, бояться получить тромбоз от вакцины — всё равно, что бояться получить удар молнии и не бояться схватиться за провод под гигантским напряжением: и то, и другое может убить, но вероятность гораздо выше, когда ты хватаешься за оголённый провод.

Также есть много недоверия к новым вакцинам. Мол, раньше делали «сильные» вакцины, а теперь делают «слабые».

— Проверенная вакцина против полиомиелита защищает на 50% процентов, что намного ниже эффективности всех вакцин против ковида. Тем не менее, полиомиелита в мире практически нет, хотя вакцина и обладала низкой эпидемиологической эффективностью, — уточняют эксперты, добавляя, что надеяться только на собственный иммунитет довольно легкомысленно. Хотя бы потому, что вакцинированные болеют гораздо реже, поэтому возможности у вируса мутировать, когда в популяции большинство людей привиты, гораздо меньше.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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здравоохранение
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