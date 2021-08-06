В Башкирии в детском санатории «Росток» пройдет проверка из-за вспышки коронавируса

В Башкирии в детском санатории «Росток» пройдет проверка из-за вспышки коронавируса
В Башкирии в детском санатории «Росток» пройдет проверка из-за вспышки коронавируса
Вчера, 17:52ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MediaInvest
В санатории у 15 человек обнаружили COVID-19.

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили о проверке детского лагеря «Росток» в городе Октябрьск, где в конце июля этого года коронавирусная инфекция была подтверждена у 11 детей и 4 сотрудников санатория.

Известно, что на момент распространения заболевая в санатории находилось 62 ребенка и 33 сотрудника. Так, все, кто как-либо контактировал с заболевшими, были вывезены с территории «Ростка», а сам санаторий прошел полную дезинфекцию.

Отметим, что целью проверки является выяснение причин заражения, а также насколько точно руководством выполнялись противоковидные меры предосторожности.

Напомним, что за последний месяц это далеко не первый случай заражения детей коронавирусом и далеко не первая проверка таких учреждений. Так, в отношении лагеря «Чайка» в Стерлитамакском районе, где у 45 детей была подтверждена коронавирусная инфекция, возбуждено уголовное дело ввиду несоблюдения требований безопасности. Также в лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе СК Башкирии начал проверку по факту заражения уже 11 человек, 6 из которых – дети.

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