В Башкирии в детском санатории «Росток» пройдет проверка из-за вспышки коронавируса

В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили о проверке детского лагеря «Росток» в городе Октябрьск, где в конце июля этого года коронавирусная инфекция была подтверждена у 11 детей и 4 сотрудников санатория.
Известно, что на момент распространения заболевая в санатории находилось 62 ребенка и 33 сотрудника. Так, все, кто как-либо контактировал с заболевшими, были вывезены с территории «Ростка», а сам санаторий прошел полную дезинфекцию.
Отметим, что целью проверки является выяснение причин заражения, а также насколько точно руководством выполнялись противоковидные меры предосторожности.
Напомним, что за последний месяц это далеко не первый случай заражения детей коронавирусом и далеко не первая проверка таких учреждений. Так, в отношении лагеря «Чайка» в Стерлитамакском районе, где у 45 детей была подтверждена коронавирусная инфекция, возбуждено уголовное дело ввиду несоблюдения требований безопасности. Также в лагере имени Николая Гастелло в Караидельском районе СК Башкирии начал проверку по факту заражения уже 11 человек, 6 из которых – дети.