Плюс 268, минус 8: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

Плюс 268, минус 8: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом
Плюс 268, минус 8: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом
Вчера, 12:06Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
Сегодня, 8 августа, по данным минздрава Башкирии, в республике вновь прибавилось носителей коронавирусной инфекции.

Так, за минувшие сутки было выявлены еще 268 человек, инфицированных коронавирусом. Для сравнения: вчера их было зафиксировано 265, а позавчера – 260. Налицо – явный рост.

При этом из стационаров за сутки выписали 27 человек, в предыдущие дни число выписанных было практически в десять раз больше.

Стало также известно еще о восьми случаях смерти пациентов, у которых был точно диагностирован Covid-19. Таким образом, по официальным данным, общее количество жителей Башкирии, умерших от коронавируса за все время пандемии, на сегодняшний день составляет 839 человек. В то же время, как считает независимый демограф Алексей Ракша, в реальности этот показатель в Башкирии давно превысил 15 тысяч человек. Об этом он говорил в интервью Mkset.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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