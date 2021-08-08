Плюс 268, минус 8: в Башкирии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

Так, за минувшие сутки было выявлены еще 268 человек, инфицированных коронавирусом. Для сравнения: вчера их было зафиксировано 265, а позавчера – 260. Налицо – явный рост.
При этом из стационаров за сутки выписали 27 человек, в предыдущие дни число выписанных было практически в десять раз больше.
Стало также известно еще о восьми случаях смерти пациентов, у которых был точно диагностирован Covid-19. Таким образом, по официальным данным, общее количество жителей Башкирии, умерших от коронавируса за все время пандемии, на сегодняшний день составляет 839 человек. В то же время, как считает независимый демограф Алексей Ракша, в реальности этот показатель в Башкирии давно превысил 15 тысяч человек. Об этом он говорил в интервью Mkset.