В Башкирии стали известны районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения опубликовало данные о заболевших коронавирусом в районах Башкирии. Отметим, что на сегодняшний день подтверждено 142 новых случая заболевания.

В Уфе коронавирус выявлен сразу у 43 человек. В Бакалинском районе подтверждено 19 случаев, в Туймазинском — 15. Салават сообщил о 12 ковид-пациентах, Мечетлинский район — о 10. В Белебеевском районе зарегистрировано восемь заболевших, в городе Октябрьский и Салаватском районе — по пять. Мелеузовский и Дуванский районы предоставили данные о четырёх инфицированных, Татышлинский и Бураевский районы — о трех. По два человека заболели в Мишкинском и Миякинском районах. В Кумертау и Стерлитамаке, а также Уфимском, Бирском, Чишминском, Белокатайском и Кигинском районах зафиксировано по одному заболевшему коронавирусом. Напомним, вчера на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров поручил начать подготовку к массовой вакцинации от Covid-19.

