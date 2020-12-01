В Башкирии стали известны районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Мелеузовский и Дуванский районы предоставили данные о четырёх инфицированных, Татышлинский и Бураевский районы — о трех. По два человека заболели в Мишкинском и Миякинском районах. В Кумертау и Стерлитамаке, а также Уфимском, Бирском, Чишминском, Белокатайском и Кигинском районах зафиксировано по одному заболевшему коронавирусом.