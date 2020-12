В Башкирии за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 142 человек. Всего в республике с начала пандемии заразились 14 406 человек, сообщили в региональном Минздраве.

За прошедший день от коронавируса вылечились 87 пациентов. Всего с выздоровлением выписаны 12 009 человек. Также накануне скончался еще один пациент от Covid-19. Всего жертвами коронавируса стали 83 человека. Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров получил властям готовиться к массовой вакцинации от Covid-19.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter