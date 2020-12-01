Минздрав Башкирии раскрыл данные о погибшем от коронавируса

На сегодняшний день в Башкирии коронавирус подтвердился у 14 406 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 142 новых случая. В период с 25 ноября по 1 декабря положительный результат выявлен у 960 человек. Сейчас лечение в стационаре проходят 176 пациентов, амбулаторно — 784.