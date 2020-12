Минздрав Башкирии раскрыл данные о погибшем от коронавируса

За прошедший день подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Это уже 83 летальный исход с начала пандемии.

По данным Минздрава, скончался 52-летний уфимец. У мужчины врачи также выявили атеросклероз аорты, гипертоническую болезнь и дистрофию паренхиматозных органов. На сегодняшний день в Башкирии коронавирус подтвердился у 14 406 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 142 новых случая. В период с 25 ноября по 1 декабря положительный результат выявлен у 960 человек. Сейчас лечение в стационаре проходят 176 пациентов, амбулаторно — 784. Напомним, сегодня глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о повышенной готовности. Согласно документу, для людей старше 65 лет обязательная самоизоляция продлится до 31 декабря.

