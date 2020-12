Уполномоченный по защите прав предпринимателей Флюр Асадуллин на странице в своих соцсетях поделился информацией, предоставленной ему в Роспотребнадзоре Башкирии о самых популярных местах заражения коронавирусом.

Так, в 25% всех случаев заражение происходит в медицинских организациях. Примерно столько же людей подхватили коронавирус после посещению других учреждений. Также в 17% случаев вирус передается через членов семьи. Как выяснилось, заразились в других городах и странах лишь 5,2% от общего числа заболевших. Напомним, в Башкирии за минувшие сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 142 человек. Всего в республике с начала пандемии заразились 14 406 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter