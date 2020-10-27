В Башкирии сбившего группу школьников таксиста приговорили к семи годам заключения

В Башкирии сбившего группу школьников таксиста приговорили к семи годам заключения

Вчера, 17:33ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Следком Башкирии
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Иглинского района Башкирии за ДТП в пьяном виде, в котором погибла школьница и ещё трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СРК по республике.

Напомним, 16 июня мужчина выпивал со своей знакомой на озере, а после чего сел за руль и поехал домой. В состоянии алкогольного опьянения в Иглинском районе на повороте он выехал на обочину и сбил четырёх школьников, после чего продолжил ехать, однако не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии погибла 15-летняя девушка, 15-летний парень получил тяжкий вред здоровью, ребята 13 и 15 лет также получили травмы средней тяжести. Подсудимый признал свою вину.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. На три года мужчина лишен водительских прав. Также суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда потерпевшим на сумму 1,3 миллиона рублей.

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