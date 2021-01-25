В Башкирии 17-летний парень угнал машину для свидания с девушкой

В Башкирии 17-летний парень угнал машину для свидания с девушкой

Вчера, 14:50
Происшествия
Анна Кононова
Photo: пресс-служба МВД по РБ
Житель Башкирии заявил об угоне автомобиля. Позже сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД нашли машину, а вместе с ней и подозреваемого, который успел провести весь день со своей возлюбленной. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Житель села Нигаматово в выходные пытался самостоятельно найти пропавший автомобиль. Однако его действия не увенчались успехом и он обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что авто было угнано и заподозрили в этом 17-летнего парня, который в ту ночь выпивал вместе с потерпевшим.

Автомобиль удалось найти в деревне Первое Мурзино Хайбуллинского района. Там и задержали «угонщика», который пытался сбежать от полицейских. Однако в итоге рассказа подробности и признался в содеянном.

По предварительным данным, молодой человек захотел встретиться со своей 16-летней возлюбленной, которая живет в соседнем районе. Тогда 17-летний парень забрал авто у своего знакомого и отправился к девушке. Весь день пара провела вместе, а уже вечером он был задержан.

Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Related news:
уголовное делополицияБашкирияУгоны
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы