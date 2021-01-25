В Башкирии 17-летний парень угнал машину для свидания с девушкой

Житель села Нигаматово в выходные пытался самостоятельно найти пропавший автомобиль. Однако его действия не увенчались успехом и он обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что авто было угнано и заподозрили в этом 17-летнего парня, который в ту ночь выпивал вместе с потерпевшим.
Автомобиль удалось найти в деревне Первое Мурзино Хайбуллинского района. Там и задержали «угонщика», который пытался сбежать от полицейских. Однако в итоге рассказа подробности и признался в содеянном.
По предварительным данным, молодой человек захотел встретиться со своей 16-летней возлюбленной, которая живет в соседнем районе. Тогда 17-летний парень забрал авто у своего знакомого и отправился к девушке. Весь день пара провела вместе, а уже вечером он был задержан.
Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. По факту угона было возбуждено уголовное дело.