В Башкирии 17-летний парень угнал машину для свидания с девушкой

Житель Башкирии заявил об угоне автомобиля. Позже сотрудники уголовного розыска и инспекторы ГИБДД нашли машину, а вместе с ней и подозреваемого, который успел провести весь день со своей возлюбленной. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Житель села Нигаматово в выходные пытался самостоятельно найти пропавший автомобиль. Однако его действия не увенчались успехом и он обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что авто было угнано и заподозрили в этом 17-летнего парня, который в ту ночь выпивал вместе с потерпевшим. Автомобиль удалось найти в деревне Первое Мурзино Хайбуллинского района. Там и задержали «угонщика», который пытался сбежать от полицейских. Однако в итоге рассказа подробности и признался в содеянном. По предварительным данным, молодой человек захотел встретиться со своей 16-летней возлюбленной, которая живет в соседнем районе. Тогда 17-летний парень забрал авто у своего знакомого и отправился к девушке. Весь день пара провела вместе, а уже вечером он был задержан. Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. По факту угона было возбуждено уголовное дело.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter