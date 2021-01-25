В Башкирии 17-летний парень угнал машину для свидания с девушкой

По предварительным данным, молодой человек захотел встретиться со своей 16-летней возлюбленной, которая живет в соседнем районе. Тогда 17-летний парень забрал авто у своего знакомого и отправился к девушке. Весь день пара провела вместе, а уже вечером он был задержан.