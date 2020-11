Прокуратура Башкирии проверит гибель подростка, угнавшего машину родителей

Прокуратура Башкирии инициировала проверку ДТП с участием двух подростков, один из которых погиб.

Напомним, автоавария произошла на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии. По данным ГИБДД, за рулём «Renault Sandero» находился 15-летний подросток, который решил прокатиться с другом на родительской машине. Подростки выехали на трассу, где разогнались до 160 километров в час. Не справившись с управлением, они въехали в ограждение и опрокинулись. 15-летний водитель скончался в больнице от полученных травм, его 12-летний пассажир также был госпитализирован. Прокуратура проверит происшествие и даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

