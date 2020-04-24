В Башкирии на трассе перевернулся автомобиль, из-за чего скончался 42-летний пассажир

По информации региональной госавтоинспекции, авария произошла на 31-м километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. По информации ведомства, водитель не пострадал.

Сообщается, что за рулем был 33-летний мужчина, он допустил вылет автомобиля Chery A1 в кювет с последующим опрокидыванием.