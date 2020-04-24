В Башкирии на трассе перевернулся автомобиль, из-за чего скончался 42-летний пассажир
24 апреля, 10:22ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по Башкирии
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Серьезное ДТП, в котором погиб человек, произошло в Белокатайском районе.
По информации региональной госавтоинспекции, авария произошла на 31-м километре автодороги Большеустьикинское-Новобелокатай. По информации ведомства, водитель не пострадал.
Сообщается, что за рулем был 33-летний мужчина, он допустил вылет автомобиля Chery A1 в кювет с последующим опрокидыванием.
Пассажир автомобиля, 42-летний мужчина сильно пострадал на месте происшествия, его госпитализировали в реанимацию, где он скончался спустя пару часов.
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