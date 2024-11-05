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В ДТП погиб человек

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2024
Уфимец погиб под колесами иномарки
5 ноября, 07:24
Видео. Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии
15 октября, 04:55
2023
Уфимец, переходивший дорогу в неустановленном месте, погиб под колесами трамвая
Инцидент произошел ранее в уфимском микрорайоне Черниковка, сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе
25 октября 2023, 19:33
26-летний военный из Челябинской области погиб на границе с Башкирией
Трагедия произошла на трассе М-5 возле поселка Малый Бердяуш.
14 августа 2023, 09:00
2021
В Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода
ДТП со смертельным исходом произошло в Черниковке.
4 апреля 2021, 11:52
2020
В Башкирии в аварии погибла 20-летняя девушка
Сегодня, 6 сентября, в Башкирии в результате ДТП погибла 20-летняя девушка, сообщает глава ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.
6 сентября 2020, 10:26
В Башкирии в ДТП на месте скончалась супруга водителя
28 июля 2020, 05:07
В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть всадника и сбежавшего с места ДТП
27 июля 2020, 04:29
В Башкирии на Максимовском озере погиб 38-летний мужчина
Житель Уфы утонул вчера, 13 июля, передает управление по гражданской защите.
14 июля 2020, 03:59
На прошлой неделе в Башкирии утонули 40 человек
На оперативном совещании в правительстве региона озвучили статистику смертности на воде.
13 июля 2020, 08:10
В Башкирии нашли тело пропавшего более месяца назад мужчины
Госкомитет по чрезвычайной ситуации сообщил о трагической гибели мужчины.
30 июня 2020, 05:23
В Башкирии на глазах у рыбаков погиб 11-летний мальчик
Трагедия произошла 23 июня в Шаранском районе на местном водоеме.
24 июня 2020, 11:26
В Уфе при спасении ребенка погиб 19-летний парень
Трагический случай произошел сегодня в Уфе на реке Белой. Об этом сообщили в пресс-службе столичных спасателей.
7 июня 2020, 19:01
В Башкирии нашли мертвым пропавшего 35-летнего Александра Смирнова
Волонтеры, полиция и жители Башкирии искали мужчину с февраля этого года.
29 мая 2020, 06:58
В Башкирии нашли тело пропавшего месяц назад Андрея Сиунова
Мужчина исчез 17 апреля в Нуримановском районе, искать его начали волонтеры 10-го мая.
27 мая 2020, 06:22
В Башкирии нашли тело мертвого новорожденного ребенка
В Архангельском районе Башкирии скончался спустя неделю после рождения малыш.
18 мая 2020, 05:19
В Башкирии нашли тело погибшего месяц назад рыбака
Все это время пропавшего искали спасатели.
8 мая 2020, 10:33
В Башкирии 12-летняя девочка сбила на скутере 5-летнего ребенка
Подробности ДТП сообщили в уфимской госавтоинспекции.
4 мая 2020, 12:03
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии с молодым парнем
Авария, в которой погиб 25-летний парень произошла 3 мая на трассе Стерлитамак-Стерлибашева.
4 мая 2020, 05:57
В Башкирии в ДТП на трассе скончалась на месте происшествия 43-летняя женщина
Авария произошла в Благовещенском района между автомобилей «Лада Гранта» и Mazda 6.
4 февраля 2020, 05:37

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