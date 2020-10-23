В Башкирии при пожаре погибла семья с 5-летним ребёнком

В Башкирии при пожаре погибла семья с 5-летним ребёнком

Вчера, 10:11ПроисшествияАнна КононоваPhoto: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Сегодня ночью в садовом домике в СНТ Вита посёлка Лебяжий Уфимского района произошёл пожар, в котором погибла молодая семья с 5-летним ребёнком, сообщает МЧС Башкирии.

Информация о пожаре поступила в 02-17 в Центр управления в кризисных ситуациях. На момент прибытия пожарных, огонь распространился по всей площади. В 02-53 пожар был локализован, а в 03-06 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 39 человек и 18 единиц техники.

На месте происшествия были обнаружены тела 30-летнего мужчины, 26-летней женщины и 5-летнего ребёнка.

Сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа выясняют причины пожара.

Напомним, ночью 5 октября также в посёлке Лебяжий произошёл пожар, в котором погибла семья из трех человек, в том числе, их пятилетний ребёнок. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по данному происшествию.

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