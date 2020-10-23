В Башкирии при пожаре погибла семья с 5-летним ребёнком

Информация о пожаре поступила в 02-17 в Центр управления в кризисных ситуациях. На момент прибытия пожарных, огонь распространился по всей площади. В 02-53 пожар был локализован, а в 03-06 было ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 39 человек и 18 единиц техники.