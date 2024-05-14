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Гибель людей

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От грызунов до террористов: что больше всего пугает уфимцев прямо сейчас
14 мая, 09:59
2023
СМИ: туриста из Башкирии, поисками которого занимался вертолет, обнаружили мертвым
5 сентября 2023, 10:52
Хабиров озвучил 3 основных причины гибели жителей Башкирии
Об этом сообщил глава Башкирии сегодня на оперативном совещании с членами правительства РБ.
7 августа 2023, 07:24
2020
В Башкирии при пожаре погибла семья с 5-летним ребёнком
Сегодня ночью в садовом домике в СНТ Вита посёлка Лебяжий Уфимского района произошёл пожар, в котором погибла молодая семья с 5-летним ребёнком, сообщает МЧС Башкирии.
23 октября 2020, 05:11
Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель двух рабочих на электроподстанции
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого 15 сентября погибли два сотрудника ООО «Башкирэнерго».
22 октября 2020, 07:07
В Башкирии обнаружили тело полугодовалого младенца
15 июля 2020, 07:25
В Башкирии извлекли из водоема труп мужчины
Госкомитет по ЧС сообщил подробности гибели жителя Башкирии 7 июля.
8 июля 2020, 09:18
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту падения рекламного щита
Уголовное дело было решено возбудить после изучения материалов.
9 апреля 2020, 13:49
После гибели 14-летней лыжницы в Башкирии на скамью подсудимых сядет механик
Следком завершил расследование уголовного дела.
15 февраля 2020, 10:13
2019
Предпринимателя из Уфы обвиняют в смерти рабочего на стройке
Погибшему было 33 года.
16 октября 2019, 07:34
В Башкирии бык накинулся и забодал насмерть своего хозяина
Мужчина скончался на месте происшествия.
25 сентября 2019, 08:07
2018
В Башкирии Алексея Чалых признали виновным в гибели 12 человек
Владельцу реабилитационного центра «Содействие» дали 9 лет. Суд постановил, что в результате действий подсудимого погибло 12 человек.
21 августа 2018, 05:47
В Башкирии найдено тело 14-летней лыжницы
Следком ищет виновных в ее гибели.
18 января 2018, 13:04
2017
В Башкирии женщину насмерть сбил тепловоз
Несчастный случай произошел в Стерлитамакском районе - на участке железной дороги Стерлитамак-Аллагуват
14 сентября 2017, 06:31
Следком Башкирии начал проверку по факту гибели мужчины на Павловке
Следственный комитет Башкирии сообщил о начале доследственной проверки по факту гибели мужчины на катере «Амур2Т» на Павловском водохранилище.
21 августа 2017, 10:40

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