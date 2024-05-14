Гибель людей

В Башкирии при пожаре погибла семья с 5-летним ребёнком

Сегодня ночью в садовом домике в СНТ Вита посёлка Лебяжий Уфимского района произошёл пожар, в котором погибла молодая семья с 5-летним ребёнком, сообщает МЧС Башкирии.