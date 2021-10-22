Суд вновь отложил рассмотрение дела против жестко задержанной пенсионерки в Башкирии

Ранее 17 октября громкой новостью стало видео из Стерлитамака, на котором сотрудники ППС задержали пенсионерку на автовокзале. Причиной жесткого задержания стало отсутствие QR-кода о вакцинации, который необходимо было предъявить кондуктору междугороднего автобуса. При этом глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании встал на сторону сотрудников правоохранительных органов.
Позднее стало известно, что пенсионерка пойдет под суд за неповиновение сотрудникам полиции. Заседание по административному делу состоялось вчера, однако суд перенес рассмотрение дела на вторник 26 октября.
Сама пенсионерка Валентина Звонарева прокомментировала ситуацию с задержанием и сообщила о том, что не знала о новых коронавирусных ограничениях. По ее словам, кондуктор не пытался ничего объяснить и сразу же вызвал наряд полиции.