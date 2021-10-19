Жестко задержанная без QR-кода пенсионерка в Башкирии рассказала о случившемся

Громкой новостью 17 октября стало видео из Стерлитамака, на котором сотрудники ППС задержали пожилую женщину на автовокзале. Причиной действительно жесткого задержания стало отсутствие у женщины одного из трех документов, которые позволяют посещать места скопления людей. Междугородние автобусы также входят в перечень мест, куда нельзя попасть без справки о пройденной вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе в течении полугода, или же отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до предъявления. Заметим, что отрицательный ПЦР уже с 27 октября перестанет действовать как пропуск.
Валентина Звонарева собиралась поехать из Стерлитамака в Уфу для того, чтобы получить юридическую консультацию по волнующим её вопросам в сфере ЖКХ. Женщина приобрела билет, заняла место в автобусе, но все пошло не по плану, когда контроллер попросил её предъявить сертификат вакцинированного, о котором Звонарева и не знала, собственно как и о недавно введенных ограничениях.
– Нигде нет никаких объявлений. Ни до посадки, ни во время посадки. Даже в электронном билете нет, чтобы я предъявляла какие-то документы, – сокрушается Звонарева в видеоинтервью, которое с ней провела активистка Алина Гареева, она же выложила получасовое видео на своей странице в соцсети.
По словам Звонаревой ей даже не пытались ничего объяснить, кондуктор изначально впустила женщину в автобус, но при повторном его заходе в салон выяснилось, что документа у Валентины нет. Более того, женщина не понимала какой такой QR-код от нее требуют. Кондуктор не стал тратить время на разъяснительную работу, о важности которой так много говорят чиновники. Вместо этого бабушку стали выгонять из автобуса и вызвали правоохранителей.
Звонарева рассказывает, что пришедший на вызов полицейский не показал ей свое удостоверение, начал выгонять её из автобуса, а вещи и вовсе выкинул из салона. То что происходило дальше попало в объективы камер очевидцев – сотрудник взял женщину за одежду и потянул на выход. В узком проходе женщина запнулась и у нее начался приступ астмы.
Я сразу задохнулась, а он меня тянет. Волоком меня потащил. Потащил он меня с одного края автовокзала и до конца опорного пункта.Валентина Звонарева
На странице общественницы Алины Галеевой также размещена справка, которую Валентина Звонарева получила в травмпункте после произошедшего. Там женщине зафиксировали ушибы локтей и коленей.
Заметим, что вопрос подобных задержаний обсудили на оперативке в правительстве Башкирии. Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации. По мнению Хабирова, мы живем в очень сложное время, а власть на то она власть, чтобы проводить свои решения всеми мерами госуправления.