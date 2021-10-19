Жестко задержанная без QR-кода пенсионерка в Башкирии рассказала о случившемся

Жестко задержанная без QR-кода пенсионерка в Башкирии рассказала о случившемся
Жестко задержанная без QR-кода пенсионерка в Башкирии рассказала о случившемся
Вчера, 11:46ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
17 октября полиция Стерлитамака задержала пожилую женщину на автовокзале. Момент задержания попал на видео.

Громкой новостью 17 октября стало видео из Стерлитамака, на котором сотрудники ППС задержали пожилую женщину на автовокзале. Причиной действительно жесткого задержания стало отсутствие у женщины одного из трех документов, которые позволяют посещать места скопления людей. Междугородние автобусы также входят в перечень мест, куда нельзя попасть без справки о пройденной вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе в течении полугода, или же отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не более чем за 72 часа до предъявления. Заметим, что отрицательный ПЦР уже с 27 октября перестанет действовать как пропуск.

Валентина Звонарева собиралась поехать из Стерлитамака в Уфу для того, чтобы получить юридическую консультацию по волнующим её вопросам в сфере ЖКХ. Женщина приобрела билет, заняла место в автобусе, но все пошло не по плану, когда контроллер попросил её предъявить сертификат вакцинированного, о котором Звонарева и не знала, собственно как и о недавно введенных ограничениях.

– Нигде нет никаких объявлений. Ни до посадки, ни во время посадки. Даже в электронном билете нет, чтобы я предъявляла какие-то документы, – сокрушается Звонарева в видеоинтервью, которое с ней провела активистка Алина Гареева, она же выложила получасовое видео на своей странице в соцсети.

По словам Звонаревой ей даже не пытались ничего объяснить, кондуктор изначально впустила женщину в автобус, но при повторном его заходе в салон выяснилось, что документа у Валентины нет. Более того, женщина не понимала какой такой QR-код от нее требуют. Кондуктор не стал тратить время на разъяснительную работу, о важности которой так много говорят чиновники. Вместо этого бабушку стали выгонять из автобуса и вызвали правоохранителей.

Звонарева рассказывает, что пришедший на вызов полицейский не показал ей свое удостоверение, начал выгонять её из автобуса, а вещи и вовсе выкинул из салона. То что происходило дальше попало в объективы камер очевидцев – сотрудник взял женщину за одежду и потянул на выход. В узком проходе женщина запнулась и у нее начался приступ астмы.

Я сразу задохнулась, а он меня тянет. Волоком меня потащил. Потащил он меня с одного края автовокзала и до конца опорного пункта.Валентина Звонарева

На странице общественницы Алины Галеевой также размещена справка, которую Валентина Звонарева получила в травмпункте после произошедшего. Там женщине зафиксировали ушибы локтей и коленей.

Заметим, что вопрос подобных задержаний обсудили на оперативке в правительстве Башкирии. Глава Башкирии защитил полицейских, которые жестко задерживают жителей без вакцинации. По мнению Хабирова, мы живем в очень сложное время, а власть на то она власть, чтобы проводить свои решения всеми мерами госуправления.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы