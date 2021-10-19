Жестко задержанная без QR-кода пенсионерка в Башкирии рассказала о случившемся

По словам Звонаревой ей даже не пытались ничего объяснить, кондуктор изначально впустила женщину в автобус, но при повторном его заходе в салон выяснилось, что документа у Валентины нет. Более того, женщина не понимала какой такой QR-код от нее требуют. Кондуктор не стал тратить время на разъяснительную работу, о важности которой так много говорят чиновники. Вместо этого бабушку стали выгонять из автобуса и вызвали правоохранителей.