Под суд пойдет жестко задержанная без QR-кода пенсионерка из Башкирии

На прошлой неделе женщина не предъявила QR-код кондуктору на междугороднем рейсе, а также «оказала сопротивление» сотрудникам полиции при задержании. Сама пенсионерка утверждает, что получила ушибы во время задержания. Тем временем Стерлитамакский суд сообщает о заседании по делу о несоблюдении правил при ЧС.

Известно, что сегодня, 21 октября, в Стерлитамаке должно состояться заседание суда по административному делу о невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а именно по части 1 статьи 20.6 КоАП РФ, в отношении той самой пенсионерки, которую сотрудники правоохранительных органов волокли по асфальту, за отказ предъявлять QR-код о вакцинации кондуктору междугороднего автобуса. Как сообщает пресс-служба Стерлитамакского суда, женщина отказывалась следовать за полицейскими в стационарный пост для составления протокола об административном правонарушении. В частности, пенсионерка «хваталась руками за сиденья, упиралась ногами, вела себя неадекватно и агрессивно в отношении сотрудников полиции, пытаясь вызвать чувство сострадания со стороны других пассажиров и настроить их против сотрудников полиции, чем оказала неповиновение законным требованиям сотрудников полиции». Примечательно, что сама Валентина Звонарева рассказала о случившемся в несколько ином ключе. Пенсионерка планировала из Стерлитамака отправиться в Уфу на междугороднем автобусе, однако все пошло не по плану, когда контроллер попросил её предъявить сертификат вакцинированного, о котором Звонарева и не знала. В частности, она отметила, что ни до посадки, ни во время посадки и в самом электронном билете не было информации о предъявлении сертификата о пройденной вакцинации. Также сама кондуктор не объяснила какой код необходимо предъявить и просто вызвала правоохранительные органы. На видео, которое распространилось в сети, был запечатлен момент задержание на улице. Известно, что заседание суда было назначено на 20 октября, однако перенесено на 21, так к как возникла необходимость вызова и допроса свидетелей. Так, если пенсионерку признают виновной в административном правонарушении, то ей может грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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