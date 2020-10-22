В Уфе постоялец дома для престарелых умер после падения с окна

Известно, что трагедия произошла 16 октября 2020 года. Мужчина пытался спустить со второго этажа на улицу через окно, в результате чего упал и получил многочисленные повреждения. По результатам расследования действиям сотрудников пансионата будет дана правовая оценка.
Напомним, ранее после публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ненадлежащих условий для проживания пенсионеров и инвалидов. Пожилые постояльцы спали на кроватях без простыней, одеял и подушек. Как сообщает издание Ufa1, сотрудники "орали на них матом и распускали руки".
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в обоих филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой – в селе Зубово Уфимского района. Более того, прокуратура Башкирии требует в судебном порядке прекратить деятельность учреждений до вынесения приговора.