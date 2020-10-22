В Уфе постоялец дома для престарелых умер после падения с окна

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют качество оказываемых услуг в обоих филиалах пансионата, один из которых находится в поселке 8 Марта, а другой – в селе Зубово Уфимского района. Более того, прокуратура Башкирии требует в судебном порядке прекратить деятельность учреждений до вынесения приговора.