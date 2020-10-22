Прокуратура потребовала закрыть пансионат в Уфе из-за плохого содержания пенсионеров

После того, как снимки разлетелись по сети с СМИ, прокуратура инициировала проверку. Выяснилось, что житель Уфы организовал частный дом престарелых в арендованном коттедже, который находился в поселке 8 Марта. При этом помещение не было оборудовано по правилам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.
В связи с этим в отношении генерального директора пансионата «Моя Семья» были возбуждены административные дела. Прокуратура направила в суд заявление о прекращении деятельности до окончания судебных разбирательств.
Напомним, ранее ситуацией в пансионате заинтересовался районный Следственный комитет. По результатам расследования было возбуждено уголовное дело.