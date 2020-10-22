Прокуратура потребовала закрыть пансионат в Уфе из-за плохого содержания пенсионеров

Прокуратура потребовала закрыть пансионат в Уфе из-за плохого содержания пенсионеров

Вчера, 16:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Надзорное ведомство в судебном порядке требует приостановить работу скандального дома для престарелых «Моя семья». Напомним, ранее сотрудница учреждения поделилась снимками, на которых раздетые постояльцы лежат на не заправленных кроватях без подушек и одеял.

После того, как снимки разлетелись по сети с СМИ, прокуратура инициировала проверку. Выяснилось, что житель Уфы организовал частный дом престарелых в арендованном коттедже, который находился в поселке 8 Марта. При этом помещение не было оборудовано по правилам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

В связи с этим в отношении генерального директора пансионата «Моя Семья» были возбуждены административные дела. Прокуратура направила в суд заявление о прекращении деятельности до окончания судебных разбирательств.

Напомним, ранее ситуацией в пансионате заинтересовался районный Следственный комитет. По результатам расследования было возбуждено уголовное дело.

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