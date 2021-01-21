В Башкирии супруг учителя школы ударил 7-классника за плохое поведение

По версии дознания, супруга обвиняемого работает учителем в средней школе села Старокуручево. Женщина пожаловалась на поведение ученика 7 класса своему мужу, после чего он встретила подростка на улице и ударил в нос. Тем самым мужчина нанес несовершеннолетнему легкий вред здоровью.
Мужчина признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено мировому судье по Бакалинскому району для рассмотрения. Кроме того, прокуратура провела проверку в школе, по результатам которой учитель получила выговор.
Напомним, мировой суд по Благовещенскому району рассмотрит уголовное дело в отношении родителей малолетнего ребенка. По версии следсвтия, взрослые в течение двух лет систематически били и оскорбляли своего 8-летнего сына. В июле прошлого года прохожие сняли на видео, как они нанесли ребенку телесные повреждения.