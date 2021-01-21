В Башкирии супруг учителя школы ударил 7-классника за плохое поведение

В Башкирии супруг учителя школы ударил 7-классника за плохое поведение

Вчера, 11:47ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Бакалинского района Башкирии направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, который ударил подростка из-за плохого поведения в школе. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По версии дознания, супруга обвиняемого работает учителем в средней школе села Старокуручево. Женщина пожаловалась на поведение ученика 7 класса своему мужу, после чего он встретила подростка на улице и ударил в нос. Тем самым мужчина нанес несовершеннолетнему легкий вред здоровью.

Мужчина признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено мировому судье по Бакалинскому району для рассмотрения. Кроме того, прокуратура провела проверку в школе, по результатам которой учитель получила выговор.

Напомним, мировой суд по Благовещенскому району рассмотрит уголовное дело в отношении родителей малолетнего ребенка. По версии следсвтия, взрослые в течение двух лет систематически били и оскорбляли своего 8-летнего сына. В июле прошлого года прохожие сняли на видео, как они нанесли ребенку телесные повреждения.

Related news:
детипрокуратурасудБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы