В Башкирии женщина попыталась убить своих детей

В Следственном комитете сообщили, что в Аскинском районе 35-летнюю местную жительницу подозревают в покушении на двоих малолетних детей. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по подозрению в убийстве двух и более лиц, малолетних (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) .

В ведомстве сообщили, что предварительно 18 апреля подозреваемая была дома у своего сожителя, когда схватила нож и ударила им двух девочек 8 и 5 лет ножом. Скорую помощь вызвал сожитель женщины. В настоящий момент угроза жизни детей не имеется.