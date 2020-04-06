В Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал фельдшеру скорой убийством

Полицейские установили, что скорую помощь опасному пациенту вызывала его сестра, которая пришла навестить своего 26-летнего брата и увидела, что тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда тот увидел медика, то схватил нож, кинулся на фельдшера и начал угрожать, что убьет. Сотрудник успел среагировать, выбежать за дверь и позвонить диспетчеру.