В Стерлитамаке 26-летний местный житель угрожал фельдшеру скорой убийством
6 апреля, 16:50ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по РБ
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Злоумышленник в момент нападения был в сильном алкогольном опьянении.
Полицейские установили, что скорую помощь опасному пациенту вызывала его сестра, которая пришла навестить своего 26-летнего брата и увидела, что тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда тот увидел медика, то схватил нож, кинулся на фельдшера и начал угрожать, что убьет. Сотрудник успел среагировать, выбежать за дверь и позвонить диспетчеру.
Прибывшие сотрудники МВД по Башкирии задержали нападавшего под подписку о невыезде. Причины своего поступка он назвать так и не смог.
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