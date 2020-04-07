В Челябинске вынесли приговор по делу об убийстве 13-летней давности

Как сообщает kursdela.biz , группа злоумышленников похитили и вывезли на территорию Еткульского района мужчину и женщину. Они хотели добыть у них информацию о месте нахождения одного своего знакомого. Изначально они пытали своих жертв, а потом задушили. Тела они спрятали в двух разных местах - одно в болоте, второе в яме.

В феврале 2020 года злоумышленники были признаны виновными. Двое из них обвинены в убийстве группой лиц, еще двое - в пособничестве. Каждый из них получил по 25, 18,5, 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, каждый из четверых преступников обязаны выплатить штраф в размере миллиона рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибших.