В Челябинске вынесли приговор по делу об убийстве 13-летней давности
7 апреля, 16:53ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Челябинской области четверо мужчин были осуждены за убийство, совершенное ими в 2007 году.
Как сообщает kursdela.biz, группа злоумышленников похитили и вывезли на территорию Еткульского района мужчину и женщину. Они хотели добыть у них информацию о месте нахождения одного своего знакомого. Изначально они пытали своих жертв, а потом задушили. Тела они спрятали в двух разных местах - одно в болоте, второе в яме.
В феврале 2020 года злоумышленники были признаны виновными. Двое из них обвинены в убийстве группой лиц, еще двое - в пособничестве. Каждый из них получил по 25, 18,5, 18 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, каждый из четверых преступников обязаны выплатить штраф в размере миллиона рублей в счет компенсации морального вреда родственникам погибших.
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