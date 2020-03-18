СК продолжает расследовать убийство молодой матери из Москвы
В Москве идет расследование по делу о смерти 27-летней Екатерины Телькиной. Её годовалая дочь в течение двух дней находилась в квартире рядом с умершей матерью.
Ребенок был госпитализирован в состоянии сильного истощения и стресса, сообщает газета «Известия» 18 марта.
Тревогу забили родственники Екатерины. Она два дня не выходила на связь. Дверь в её квартиру пришлось выламывать с помощью сотрудников полиции. Отмечается, что на месте рядом с телом матери был обнаружен истощенный ребенок.
По словам соседей, в квартиры погибшей происходили частые скандалы. Один из жильцов дома рассказал, что недавно он в течение сорока минут слышал ругань мужчины.
На теле Екатерины специалисты обнаружили множество побоев. Однако, по предварительным данным, причиной её смерти стали проблемы с сердцем. Незадолго до смерти она перенесла операцию.
Сожитель погибшей несколько дней находился в запое и не пытался связаться с Екатериной.