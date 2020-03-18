СК продолжает расследовать убийство молодой матери из Москвы

Ребенок был госпитализирован в состоянии сильного истощения и стресса, сообщает газета «Известия» 18 марта.

Тревогу забили родственники Екатерины. Она два дня не выходила на связь. Дверь в её квартиру пришлось выламывать с помощью сотрудников полиции. Отмечается, что на месте рядом с телом матери был обнаружен истощенный ребенок.

По словам соседей, в квартиры погибшей происходили частые скандалы. Один из жильцов дома рассказал, что недавно он в течение сорока минут слышал ругань мужчины.

На теле Екатерины специалисты обнаружили множество побоев. Однако, по предварительным данным, причиной её смерти стали проблемы с сердцем. Незадолго до смерти она перенесла операцию.