Уфимский прокурор Гарифуллин пытается отменить арест и выйти на свободу

Сегодня, 19 сентября, прокурор Советского района (на сайте районной прокуратуры он до сих присутствует, как прокурор района) Рамиль Гарифуллин в Верховном суде Башкирии обжалует решение Кировского районного суда о своем двухмесячном аресте. Об этом сообщает сайт ГТРК-Башкортостан.

Напомним, что Рамиля Гарифуллина арестовали на 2 месяца до 11 ноября текущего года на время проведения расследования, возбужденного в отношении него по статье за взятку в особо крупном размере (до 15 лет тюрьмы по уголовному кодексу). Прокурора задержали сотрудники УФСБ по Башкирии в собственном рабочем кабинете во время получения 5 миллионов рублей, которые следствие считает взяткой.

Впоследствии ряд источников рассказали, что при обысках нашли имущество, которое может принадлежать Гарифуллину. Общая стоимость имущества – порядка 180 миллионов рублей, в том числе наличных денег в объеме более 100 миллионов рублей.