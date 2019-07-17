В Уфе загорелся барак у строящейся мечети «Ар-Рахим»
17 июля, 20:42ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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По предварительным данным, пострадавших нет.
Сюжеты: Фотофакт
Пользователи социальных сетей опубликовали снимки и видео сильного пожара у строящейся мечети «Ар-Рахим» на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. Как удалось выяснить Медиакорсети, примерно в 19.00 по адресу Ветошникова, 9а, загорелся расселенный дом барачного типа. Пожар охватил около 100 квадратных метров.
Прибывшие на место пожарные и спасатели оперативно ликвидировали очаг возгорания. На это у них ушло примерно полчаса. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
Однако причины и обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.
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