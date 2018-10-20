Муртаза Рахимов рассказал о мечети Ар-Рахим и о новом главе Башкирии

В интервью телеканалу ГТРК "Башкортостан" Муртаза Рахимов ответил на вопросы о судьбе мечети Ар-Рахим и о новом главе Башкирии Радии Хабирове.

Муртаза Рахимов надеется, что мечеть можно достроить за 3-4 года, но не привлекая пожертвования людей.

- К сожалению, мечеть еще не достроена, - сказал он. - Я сам всегда смотрю на эту мечеть. И мне самому плохо. Как можно было остановить стройку этого сооружения? И, надо отметить, что люди, живущие в районах, также обращались в благотворительный фонд, просили помочь построить мечети в селах. Не правильно будет просить у простых людей деньги на строительство мечети. Я думаю, что надо восстановить предприятия. А для строительства нужны минимум 5-6 млрд рублей. Фонд вложил в это благое дело 2 млрд рублей. Я надеюсь, что в ближайшие 3-4 года можно будет достроить мечеть.

Муртаза Рахимов так отозвался о новом главе региона:

- Я Радия Хабирова знаю давно. Он учился в Турции, семью знаю. Мы 2003-2008 годы работали вместе. Он очень грамотный, интеллигентный человек. Надо работать вместе с народом, интересоваться республикой. Я уверен, что лично Радий Хабиров сможет это сделать. В наше время мы работали целыми сутками. Как это было раньше: мы выезжали в районы, несмотря на выходные дни. И люди, также в выходные дни приходили в мой кабинет и задавали вопросы. Я уверен Радий Хабиров решит все насущные вопросы республики.