«Был клубок проблем»: врио главы Башкирии высказался о ситуации с мечетью Ар-Рахим

Сегодня, 8 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» врио главы Башкирии Радий Хабиров дал пояснения к ситуации вокруг строительства соборной мечети Ар-Рахим, которое превратилось в долгострой, к сожалению мусульман республики.

- Строительству мешал внутренний конфликт в Духовном управлении мусульман Башкортостана... Я не судья и не прокурор, но мне постоянно докладывали о фактах небрежного обращения с деньгами, - рассказал Радий Хабиров. - Мы несколько месяцев распутывали клубок проблем, человеческих, финансовых, коррупционных нитей. Нам это удалось.

По его словам, полный пакет документов, касающихся мечети, продолжительное время не передавался представителями ДУМ РБ для продолжения работы по проекту. Хабиров уточнил, что данная проблема обсуждается регулярно с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, который возглавляет благотворительный фонд «Урал», курировавший строительство мечети до недавнего времени.

Радий Хабиров сообщил также, что удалось найти целый ряд организаций, которые окажут помощь, однако называть их он не стал.