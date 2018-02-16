В Башкирии глава сельсовета хотел поднять свой авторитет, но получил срок

Мужчина подделал документы и заверил их гербовой печатью.

В Башкирии вынесли приговор по делу 47-летнего главы Старошарашлинского сельсовета в Баймакском районе. Мужчину обвиняли сразу по трём статьям уголовного кодекса: мошенничество, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщили в управлении следственного комитета по Башкирии, мужчина поручил своей подчинённой подделать документы на пять участков.

- Следствием и судом установлено, что в 2011 - 2013 годах глава сельсовета с целью повышения своего авторитета в глазах местных жителей и руководства Бакалинского района, а также желанием помочь 5 обратившимся гражданам бесплатно оформить в собственность земельный участок, умышленно поручал управляющей делами сельского поселения незаконно изготовить выписки из похозяйственной книги, содержащие недостоверные сведения о наличии у них в пользовании земельных участков, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Действия осуждённого привели к незаконному оформлению в собственность участков общей площадью в 134 сотки, ущерб был оценён в 181 тысячу рублей.

Суд назначил бывшему чиновнику три года и два месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.