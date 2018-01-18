В Башкирии глава сельсовета взяла взятку бумагой, а не деньгами

В ноябре 2015 года и в июле 2016 года два местных жители отбывали наказание в виде исправительных работ. По версии следствия, глава администрации сельсовета за бумагу формата А4 стоимостью шесть тысяч рублей и в другом случае семь с половиной тысяч рублей внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о выполнении исправительных работ на 120 и 100 часов соответственно. Фиктивные табели учета использования рабочего времени представили в надзорные органы, и судебные постановления не были исполнены.