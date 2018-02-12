В Башкирии экс-глава сельсовета незаконно присвоил себе землю

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в 2011 году бывший глава Новокутовского сельсовета Чекмагушевского района обеспечил выдачу своему односельчанину подложной выписки из похозяйственной книги о наличии у последнего права на муниципальный земельный участок. На основании документа мужчина оформил в свою собственность около 7 соток земли в селе Новокутово, где он построил дом. В результате чего администрации района был причинен ущерб в размере 120 тыс. рублей.