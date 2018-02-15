В Башкирии осудили врача за сокрытие факта нетрезвого вождения чиновника
В башкирском городе Ишимбае заведующий наркологическим отделением осужден за сокрытие факта нетрезвого вождения местным чиновником, сообщили в прокуратуре республики.
Ишимбайский городской суд установил, что 57-летний бывший заведующий наркологическим диспансерным отделением местной больницы виновен в подлоге, в результате которого был скрыт факт вождения в нетрезвом виде местного чиновника, его родственника.
- В ноябре 2016 года сотрудники ДПС после погони остановили автомобиль, за рулём которого находился начальник муниципального земельного контроля местной администрации, - рассказали в прокуратуре. - Заподозрив у водителя алкогольное опьянение, полицейские предложили ему пройти освидетельствование.
Мужчина отказался от освидетельствования с помощью алкотестера, его доставили в городской наркологический диспансер, где и дежурил его родственник.
В присутствии сотрудников полиции зав. отделением подтвердил в акте факт нетрезвого состояния чиновника, но потом изменил документ и внес сведения о полном отсутствии у мужчины алкоголя в организме.
- По данному факту межрайонная прокуратура провела проверку, после которой сотрудник муниципалитета был лишен работы и водительских прав, а его родственник переведен на нижестоящую должность, - сообщили в прокуратуре. -Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей.