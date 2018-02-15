В Башкирии осудили врача за сокрытие факта нетрезвого вождения чиновника

Они оказались родственниками.

В башкирском городе Ишимбае заведующий наркологическим отделением осужден за сокрытие факта нетрезвого вождения местным чиновником, сообщили в прокуратуре республики.

Ишимбайский городской суд установил, что 57-летний бывший заведующий наркологическим диспансерным отделением местной больницы виновен в подлоге, в результате которого был скрыт факт вождения в нетрезвом виде местного чиновника, его родственника.

- В ноябре 2016 года сотрудники ДПС после погони остановили автомобиль, за рулём которого находился начальник муниципального земельного контроля местной администрации, - рассказали в прокуратуре. - Заподозрив у водителя алкогольное опьянение, полицейские предложили ему пройти освидетельствование.

Мужчина отказался от освидетельствования с помощью алкотестера, его доставили в городской наркологический диспансер, где и дежурил его родственник.

В присутствии сотрудников полиции зав. отделением подтвердил в акте факт нетрезвого состояния чиновника, но потом изменил документ и внес сведения о полном отсутствии у мужчины алкоголя в организме.