В Башкирии 11 человек сгорели при пожаре в частном доме престарелых

В Башкирии 11 человек сгорели при пожаре в частном доме престарелых

Вчера, 08:16ПроисшествияАнна КононоваPhoto: Следком РБ
В деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии произошел страшный пожар. В «Доме милосердия» спасатели обнаружили сразу 11 трупов, сообщает МЧС по РБ.

Информация о возгорании в доме престарелых поступила в 2:53. На момент прибытия наблюдалось горение деревянного одноэтажного строения с мансардой размером 9×8 метров по всей площади.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 04:31, а полностью потушить огонь — в 06:00. На месте работали 16 человек и шесть единиц техники. В ходе тушения обнаружены тела одиннадцати погибших.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Кроме того, организовано оповещение родственников погибших и оказывается психологическая помощь.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Известно, что на момент пожара в здании находились 15 человек, из которых только четыре выжили.

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