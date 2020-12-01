В поселке под Уфой сгорел жилой дом

Напомним, ранее в Уршаке садоводы жаловались на участившиеся пожары. По их словам, они начались после конфликта с руководством СНТ. 29 ноября на место с проверкой приезжали представители Курултая. Депутат Рустам Хафизов рассказал, что председатель товарищества обещал в ближайшее время предоставить отчёты о своей деятельности.