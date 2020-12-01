В поселке под Уфой сгорел жилой дом

В поселке под Уфой сгорел жилой дом

Вчера, 23:06ПроисшествияАнтон СеливерстовPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 1 декабря, сгорел жилой дом в поселке Нагаево. Как рассказали очевидцы редакции Mkset, жертв нет.

Инцидент произошёл примерно в 16-40 на поселковой улице Алмазная в поселке Нагаево. По словам местных жителей, буквально через 15 минут на место пожара прибыли спасательные службы. Mkset запросил официальный комментарий.

— Дом деревянный, новый, но хозяева там ещё не жили. Как пожар случился, сразу позвонили, через 15 минут приехали и пожарные, и медики, и газовики — все вместе, рассказал Mkset очевидец.

Photo: Mkset.ru

Напомним, ранее в Уршаке садоводы жаловались на участившиеся пожары. По их словам, они начались после конфликта с руководством СНТ. 29 ноября на место с проверкой приезжали представители Курултая. Депутат Рустам Хафизов рассказал, что председатель товарищества обещал в ближайшее время предоставить отчёты о своей деятельности.

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