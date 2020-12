При пожаре в жилом доме в Башкирии сгорели двое взрослых и двое детей

Сегодня в 02:06 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Шоссейная в селе Малый-Менеуз Бижбулякского района Башкирии. К сожалению, в ходе тушения обнаружено четыре трупа, в том числе тела двух детей, рассказали Mkset в пресс-службе ведомства.

Когда на место происшествия прибыли пожарный, огонь полностью охватил жилой дом. Пожар удалось локализовать в 02:28, а ликвидировать открытое горение в 02:31. В тушении пожара принимали участие 16 человек и пять единиц техники. В ходе тушения пожара сотрудники обнаружили четырёх погибших: 27-летних мужчину и женщину и двоих детей семи и четырех лет. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. На месте работаю следователи, эксперты и дознаватель МЧС. Напомним, 2 декабря в многоквартирном доме по улице Халтурина в Уфе загорелась трехкомнатная квартира. Спасателям удалось эвакуировать 22 человека. К сожалению, было также обнаружено тело мужчины, который погиб при пожаре.

