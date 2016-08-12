В Башкирии школьница выпала из окна
Сегодня, 14:04ПроисшествияКристина ДейнекоФото: Кристина Дейнеко
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Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Накануне днем, 14 июня, в городе Стерлитамак произошла трагедия. 7-летняя девочка выпала из окна 5 этажа. Её мама в это время готовила обед, ребенок играл на балконе. Когда родительница решила посмотреть, что делает дочка на балконе, её уже не было. Она стала искать девочку по квартире. Когда обеспокоенная женщина выглянула в окно, то увидела, что школьница лежит на земле. Пострадавшую отправили в больницу, но спасти ее не удалось.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.
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