В Башкирии школьница выпала из окна

Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Накануне днем, 14 июня, в городе Стерлитамак произошла трагедия. 7-летняя девочка выпала из окна 5 этажа. Её мама в это время готовила обед, ребенок играл на балконе. Когда родительница решила посмотреть, что делает дочка на балконе, её уже не было. Она стала искать девочку по квартире. Когда обеспокоенная женщина выглянула в окно, то увидела, что школьница лежит на земле. Пострадавшую отправили в больницу, но спасти ее не удалось.