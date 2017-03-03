В Стерлитамаке еще один ребенок выпал из окна

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Мальчик жив, его доставили в больницу.
В Стерлитамаке еще один малыш выпал из окна. Случай произошел 31 мая. Как сообщает телеканал БСТ, двухлетний мальчик упал со второго этажа. Мальчик жив, но с многочисленными травмами его доставили в больницу.
Напомним, что 30 мая в Стерлитамаке трехлетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку, которая ее не выдержала, и малышка выпала из окна.
В настоящий момент оба ребенка находятся в больнице.
Источник: БСТ
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