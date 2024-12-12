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Падение из окна

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Горе-любовника пришлось спасать в Уфе
12 декабря, 11:17
Годовалая девочка выпала из окна и насмерть разбилась в Башкирии
3 июля, 09:49
Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии
1 июля, 09:57
Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии
Воспитанница оздоровительного лагеря «Спутник» серьёзно травмировалась во время отдыха в учреждении, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан.
1 июля, 09:36
Ребёнок упал из окна пятого этажа в Уфе
18 июня, 07:08
В Башкирии мальчик выпрыгнул со второго этажа, а после «утонул» в сугробе
30 января, 12:50
2023
В Башкирии из окна четвертого этажа выпала двухлетняя девочка
Инцидент произошел накануне утром в Кумертау, сейчас за жизнь девочки борются врачи.
1 августа 2023, 10:32
В Уфе из окна выпал трехлетний ребенок
Инцидент произошел сегодня, 12 июля, в жилом доме по улице Первомайской.
12 июля 2023, 11:19
Детопад продолжается: в Уфе из окна 4 этажа выпала пятилетняя девочка
30 мая 2023, 03:21
2021
Прокуратура Башкирии начала проверку после падения пятилетнего мальчика с 12 этажа
Республиканская прокуратура начала проверку по факту падения ребенка с 12 этажа жилого дома на улице Энтузиастов.
24 марта 2021, 05:56
2020
Прокуратура проверит падение 11-летнего мальчика с 16 этажа в столице Башкирии
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку по факту падения 11-летнего школьника с балкона 16 этажа дома по проспекту Октября.
22 ноября 2020, 04:54
В Уфе под окнами высотки нашли тело школьника после ссоры с матерью
11-летний уфимец погиб вскоре после того, как потерпел неудачу на олимпиаде и поссорился с мамой.
21 ноября 2020, 11:26
В Башкирии за неделю из окна выпали два ребенка
Управление по гражданской защите передает, что дети после падения выжили.
27 июля 2020, 06:30
В Уфе в реанимации скончалась 3-летняя девочка после падения с 10-го этажа
Следственный комитет сообщил подробности произошедшей 5 июня трагедии.
23 июня 2020, 10:39
В Уфе из окна выпал четырехлетний ребенок
5 июня 2020, 06:52
В Башкирии ребенок упал с крыши дома по вине ЖЭУ
В Туймазах ребенок спокойно залез на крышу и упал, поскользнувшись.
20 марта 2020, 08:44
2017
Под Уфой в детском лагере ребенок выпал из окна
Малыш сломал позвоночник.
28 августа 2017, 13:22
В Башкирии школьница выпала из окна
Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
15 июня 2017, 09:04

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