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В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю
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В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю

Вчера, 14:58ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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