В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю

27-летний бывший полицейский и два его сообщника признаны виновными по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере», «Получение взятки», «Покушение на получение взятки», «Мелкое взяточничество», «Грабеж» и «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне 2017 года сотрудник ППС задержал наркопотребителя, хранившего при себе запрещенное вещество, и за 150 тысяч рублей не стал привлекать его к уголовной ответственности. Он также отобрал у него смартфон.

Аналогичным образом полицейский предложил избежать уголовного преследования еще одному задержанному, однако, последний отказался перечислить ему 50 тысяч рублей.

В январе 2018 года сотрудник правоохранительных органов решил сам организовать наркобизнес на подконтрольной ему территории – в Советском районе Уфы и вовлёк в свою деятельность двоих ранее задержанных наркопотребителей, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска и стажера полиции. Наркотики продавались через закладки.

Также в мае 2017 года полицейский, патрулируя улицы, избил прохожего, который спросил у него о движении общественного транспорта.

В марте прошлого года полицейские прикрыли группировку. В квартире и автомобиле одного из них было обнаружено и изъято около 2 граммов запрещенных веществ. Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.

Данные факты были выявлены сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан. По результатам служебной проверки сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.