В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю
Полицейский решил сам организовать наркобизнес на подконтрольной ему территории.
27-летний бывший полицейский и два его сообщника признаны виновными по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере», «Получение взятки», «Покушение на получение взятки», «Мелкое взяточничество», «Грабеж» и «Превышение должностных полномочий», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В июне 2017 года сотрудник ППС задержал наркопотребителя, хранившего при себе запрещенное вещество, и за 150 тысяч рублей не стал привлекать его к уголовной ответственности. Он также отобрал у него смартфон.
Аналогичным образом полицейский предложил избежать уголовного преследования еще одному задержанному, однако, последний отказался перечислить ему 50 тысяч рублей.
В январе 2018 года сотрудник правоохранительных органов решил сам организовать наркобизнес на подконтрольной ему территории – в Советском районе Уфы и вовлёк в свою деятельность двоих ранее задержанных наркопотребителей, а также оперуполномоченного отдела уголовного розыска и стажера полиции. Наркотики продавались через закладки.
Также в мае 2017 года полицейский, патрулируя улицы, избил прохожего, который спросил у него о движении общественного транспорта.
В марте прошлого года полицейские прикрыли группировку. В квартире и автомобиле одного из них было обнаружено и изъято около 2 граммов запрещенных веществ. Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.
Данные факты были выявлены сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан. По результатам служебной проверки сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело в отношении троих лиц будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще двое их сообщников уже приговорены к 4 и 4 с половиной годам лишения свободы.
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