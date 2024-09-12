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Задержание наркоторговца

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2024
Молодой папаша устроил наркопритон дома в Башкирии
12 сентября, 11:43
Где больше всего наркоманов в Башкирии рассказали в Роспотребнадзоре
26 июня, 05:05
Житель Уфы купил садовый участок, чтобы устроить там нарколабораторию
22 мая, 12:46
В Уфе отец и сын устроились закладчиками и получили уголовные сроки
19 февраля, 11:06
2023
Семейное дело: в Калтасинском районе задержаны братья за выращивание наркотиков
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
20 ноября 2023, 13:05
Школьный учитель занимался наркобизнесом в Башкирии
Школьный учитель из Тулы, выйдя в декретный отпуск, решил заняться распространением запрещенных веществ, сообщает телеграм-канал BAZA
17 июня 2023, 05:22
2019
В Башкирии задержали двух подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков
Два безработных друга детства решили начать "бизнес" - один изготавливал, другой продавал.
27 марта 2019, 05:31
В Уфе мать с сыном задержали за наркоторговлю
Всего полицейские изъяли более 700 граммов наркотиков.
8 марта 2019, 03:00
В Уфе обвинили 11 участников наркогруппировки
При задержании у фигурантов уголовного дела изъяли 15 килограммов наркотиков и соответствующие приспособления для их продажи.
18 февраля 2019, 12:48
В Башкирии осудят бывшего полицейского за взяточничество и наркоторговлю
Полицейский решил сам организовать наркобизнес на подконтрольной ему территории.
15 января 2019, 09:58
2018
Житель Башкирии продавал наркотики, чтобы закрыть ипотеку своей девушки
Молодой человек работал «закладчиком».
25 сентября 2018, 09:24
2017
В Сербии задержали скрывавшегося от правосудия наркоторговца из Башкирии
В ближайшее время 30-летнего мужчину экстрадируют в Уфу.
5 мая 2017, 08:45

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