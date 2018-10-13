Ложная тревога: в аэропорту «Уфа» сел самолет со сработавшим датчиком неисправности

Сегодня, 13 октября, в Международном аэропорту «Уфа» сел борт Airbus A321 авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс Анталия-Уфа. Предполагалась возможная нештатная ситуация: по нашей информации, на борту сработал датчик невыпущенного шасси.

На месте оперативно сработали аварийно-спасательные расчеты аэропорта. Также на месте работали спасатели ГУ МЧС по Башкирии. К счастью, тревога оказалась ложной и посадка борта прошла по месту назначения в штатном режиме.