В Уфе экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки

Как стало известно Медиакорсети, самолет сел буквально несколько минут назад в уфимском аэропорту. 72-летней женщине в какой-то момент стало плохо. Сразу после посадки ей была оказана скорая медицинская помощь, женщину госпитализировали в 22-ю больницу.