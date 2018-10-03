В Уфе экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажирки
Сегодня, 16:32ОбществоНадежда Валитова
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Самолет авиакомпании Utair выполнял рейс 824 Баку-Сургут.
Как стало известно Медиакорсети, самолет сел буквально несколько минут назад в уфимском аэропорту. 72-летней женщине в какой-то момент стало плохо. Сразу после посадки ей была оказана скорая медицинская помощь, женщину госпитализировали в 22-ю больницу.
Сразу после прохождения всех необходимых процедур самолет продолжит свой рейс.
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