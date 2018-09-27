Дмитрий Нагиев рассказал о роли в фильме о крушении самолета «Башкирских авиалиний»

Сегодня, 27 сентября, в России в кинопрокат вышел фильм «Непрощенный», главную роль в котором сыграл Дмитрий Нагиев. В основе сюжета лежат реальные события, о которых знает без преувеличения вся Россия и с момента которых 2 июля текущего года уже исполнилось 16 лет. И, тем не менее, напомним, что одно из самых трагических авиационных происшествий в мировой истории произошло в ночь с 1 на 2 июля 2002 года в небе над Германией. Самолет «Башкирских авиалиний» летел в Испанию с детской делегацией из Башкирии. Вместе с ними на борт в Москве также сели несколько посторонних пассажиров, также направлявшихся в Испанию. Среди них была семья инженера-строителя из Северной Осетии Виталия Калоева, работавшего в Испании по контракту. Самолет в воздухе столкнулся с почтовым авиабортом. В итоге погиб 71 человек, из них 52 человека – дети.

Виталий Калоев добрался до места катастрофы и сам нашел тело дочурки. А позднее он убил авиадиспетчера Питера Нильсена, из-за роковой ошибки которого произошло ЧП.

В интервью «Российской газете» актер Дмитрий Нагиев рассказал о своих впечатлениях от работы над фильмом.

- Я спросил Сарика: "Почему ты думаешь, что я смогу это сыграть?" Он ответил, что помнит фильм "Чистилище", где я сыграл драматическую роль. К слову, сценарий был написан еще в 2013-м, но не было исполнителя главной роли. Потом Сарик увидел мое фото в каком-то журнале и решил, что вот он, Калоев. Отправил мне сценарий. Обычно актеры отвечают через шесть месяцев, я же позвонил через два часа и сказал, что... плачу, - рассказал Дмитрий Нагиев.

В фильме мелькают кадры с места катастрофы, а также с Южного кладбища Уфы, где похоронены местные дети и летная команда. Она проходит жутким фоном в фильме. Что же касается истории Виталия Калоева, то, по мнению Нагиева, ее уникальность кроется в том, что она очень многослойная.

- Поступок Виталия Калоева неоднозначен, но хорошее кино и должно задавать вопросы. Герой картины спрашивает: "А что бы сделали вы?" Говорят, что время лечит, но нет столько времени, чтобы вылечить такую рану, - считает Дмитрий Нагиев. - Режиссер встречался с одним престарелым осетином, и тот сказал: "Ты пойми, это встреча двух цивилизаций. Если бы диспетчер обнял Калоева у дверей своего дома и сказал: "Прости меня!" - убийства бы не было".

Люди западного мира думают, что человеку, потерявшему семью, можно деньгами компенсировать эту утрату. Мы же всегда ставим душу и человеческие отношения на первое место. А на Западе другая культура и другая ментальность. "Непрощенный" - это история маленького человека, но для меня прежде всего это история любви. После фильма ты понимаешь: твоя семья и твои дети живы - и это самое важное.

При этом с Калоевым он не встречался.

- Считаю ненужным бередить раны человека, это ничего не добавит к моей интерпретации роли. Фильм был сделан с максимальным уважением ко всем, кто пострадал в этой истории, - сообщил актер. – Я сыграл роль с максимальной отдачей, как мог на сегодняшний день. Может, завтра смогу лучше, но хуже играть мне не позволяет гонорар (смеется)... Я не отношусь к жизни слишком серьезно. Она так повернулась, что я снимался в основном в комедиях, в том числе с белорусскими ребятами в "Кухне". Даже в картотеке "Ленфильма" написано было, что я герой-любовник. Но в жизни я совсем несмешной. Может, с этим фильмом я наконец вернулся к самому себе.

Американский фильм об этой авиакатастрофе «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли Нагиев тоже намеренно не смотрел.

- Я не хотел, чтобы он "давил" на меня. Там главный герой другой, место действия перенесено в Америку. В отличие от фильма "Последствия" со Шварценеггером наш фильм не о мести, он о прощении. Роль Калоева настолько необычная, что сравнить ее в современном российском кино не с чем. Мерилом серьезного кино в России, на мой взгляд, стала скука. Я высказываю робкую надежду, что мы сняли нескучное кино, - отметил он.

По его словам, российский фильм уже купил Китай. А вот в Европе, возможно, фильм и посчитают неполиткорректным.

- Когда делаешь кино, об этом как-то не думаешь, - ответил по этому поводу Дмитрий Нагиев.