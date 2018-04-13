В Уфе в колодце на территории ресторана отравились газом 5 человек

Групповое отравление произошло на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенных на улице Бельская. По информации, распространенной администрацией Уфы, во время производства работ в канализационный колодец упал рабочий.

На помощь ему туда же спустились несколько человек. Все они почувствовали себя плохо. Прибывшие на место спасатели и врачи смогли помочь только одному из рабочих. Пять человек умерли.

По одной из версий, причиной смерти мог стать газ, скопившийся под землей.