В Уфе в колодце на территории ресторана отравились газом 5 человек
Сегодня, 15:27ПроисшествияМарат ГареевФото: ufacity.info
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В причинах массовой гибели людей будут разбираться следователи.
Групповое отравление произошло на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенных на улице Бельская. По информации, распространенной администрацией Уфы, во время производства работ в канализационный колодец упал рабочий.
На помощь ему туда же спустились несколько человек. Все они почувствовали себя плохо. Прибывшие на место спасатели и врачи смогли помочь только одному из рабочих. Пять человек умерли.
По одной из версий, причиной смерти мог стать газ, скопившийся под землей.
- На место выехала следственная группа, включая криминалистов, которые установят обстоятельства произошедшего, причины, – говорит официальный представитель СУ СКР по РБ Светлана Абрамова.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей