В Башкирии в пожаре погиб мужчина

Ночью 10 апреля обнаружили тело человека после тушения пожара в одном из домов Салаватского района, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. По данному факту организована доследственная проверка.

Сначала загорелся один бревенчатый дом в селе Насибаш Салаватского района, потом пламя переметнулось на другой дом. В одном из домов обнаружили тело мужчины, предположительно хозяина дома. Сын погибшего остался без жилья.