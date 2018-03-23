В Башкирии в ДТП погиб один человек, двое пострадали

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Смертельное столкновение произошло сегодня утром в Уфимском районе республики.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, ВАЗ-2110 ехал со стороны поселка Чесноковка. В какой-то момент машину занесло и закрутило. По предварительным данным, это случилось в следствии мокрого снега на дороге и плохого состояния резины колеса. Daewoo Nexia, ехавшая по встречной, врезалась в нее.
Известно, что пассажир «десятки» получил травмы не совместимые жизнью и скончался до приезда бригады «скорой». Водитель ВАЗ-2110 и пассажир второго автомобиля госпитализированы.
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